الباحة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- مع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بن عباس بافقيه.وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة في حماية عقارات الدولة في المنطقة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي تنفيذاً لإستراتيجية الهيئة المعتمدة, إلى جانب استعرض خطط عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات على ضوء القواعد المنظمة لذلك.وثمن سمو أمير منطقة الباحة الدور التنظيمي والتنموي لهيئة عقارات الدولة، متطلعاً أن يسهم ذلك في دفع الخطط المستقبلية داخل المنطقة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبما يحقق مصلحة المواطن وحفظ حقوقه العقارية.من جانبه نوه بافقيه بدعم سمو أمير منطقة الباحة لبرامج الهيئة ومشاريعها الوطنية لتحقيق رسالتها ورؤيتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية متقدمة للمنظومة الحكومية.// انتهى //15:28ت م0091