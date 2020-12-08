جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم ، الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي في دورتها التاسعة عشرة ، الذي نظمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وذلك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة الشركة المراعي نائب رئيس المجلس الأعلى للجائزة .وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس المجلس الأعلى للجائزة الدكتور أنس بن فارس الفارس أن الجائزة منذ انطلاقها فاز بها 26 باحثاً و116 عملاً إبداعياً وبحثياً ، و13 وحدة بحثية ، عاداً هذه الفعالية وقفة وفاء لمن سخروا إبداعهم العلمي لخدمة الوطن ،من جانبه أكد رئيس جامعة " كاوست " البروفيسور توني تشان ، حرص الجامعة على تنمية شراكاتها مع المؤسسات والجهات الرائدة ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تشرفت الجامعة معها بسجل حافل وممتد من التعاون البحثي.وفي ختام الحفل سلم سمو الأمير مشعل بن ماجد الجوائز للفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة عشرة ، حيث فاز بجائزة "العالم المتميز" ، مناصفة بين كل من الدكتور محمد الداوودي ، والدكتور عثمان محمد بكر من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، فيما حصل على جائزة العمل الإبداعي الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي من جامعة الملك سعود.وحصل على جائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الدكتوراه مناصفة بين كل من محمد يونس ديتا من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وإيمان بودليوه من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ، فيما فاز بجائزة العمل الإبداعي لطلاب مرحلة الماجستير عبدالله يوسف السلوم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وفاز بجائزة الوحدة البحثية مركز التميز البحثي في مجال الطاقة المتجددة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.//انتهى//15:33ت م0092