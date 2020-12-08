الباحة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، عدداً من مشروعات وزارة النقل المنفذة البالغ قيمتها نحو 85 مليون ريال.وأوضح مدير فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي أن المشروعات التي سيدشنها سموه تأتي ضمن مشاريع مبادرات وزارة النقل لخفض نسبة الحوادث على الطرق بهدف تعزيز السلامة المرورية ضمن برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث تشمل تجهيزات أجهزة السلامة المرورية ، وتحسين التقاطعات السطحية ، وتنفيذ الحواجز الواقية ، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على طرق المنطقة.// انتهى //15:33ت م0093