الدمام 24 ربيع الآخر 1442 الموافق 08 ديسمبر 2020م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية تقديم منتجات تمويل اجتماعي مبتكرة، تراعي احتياجات المستفيدين، وتسهم في تعزيز استقلاليتهم المالية، وتنمي لديهم حس الاستثمار.جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن عبدالله بن سنه، والذي قدم لسموه تقريراً موجزاً عن جهود البنك خلال الفترة الماضية، ودعم البنك في المنطقة الذي تجاوز منذ تأسيسه 11 مليار ريال، ضمن حزمة دعم في مسارات متنوعة.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للبرامج التنمية الاجتماعية المختلفة من رعايةٍ واهتمام، ودعمٍ متواصل، لتلك البرامج على مختلف المستويات، لافتاً سموه لأن تعزيز الاستقلالية المالية للأفراد والأسر يتطلب عملاً منهجياً تكاملياً، يركز على تلمس الاحتياج، وابتكار منتجات تمويل، وتعزيز دور الاستثمار والعمل الحر في رفع المستوى المالي للأسر، إضافةً إلى تقديم برامج التمويل متناهي الصغر والأصغر بشكلٍ فاعل يواكب متطلبات قطاع العمل.وأشار سموه، إلى أهمية برنامج القروض الاجتماعية في إعانة الشباب والأسر على مواجهة أعباء الحياة، متمنياً سموه للمجلس التوفيق.من جهته قدم مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهاتٍ، ودعمٍ لجهود البنك، مشيراً إلى أن البنك قدم أكثر من 427 ألف قرض تنوعت بين الاجتماعية والمشروعات، إضافةً للخدمات غير المالية التي شملت البرامج التدريبية والتأهيلية والاستشارات لرواد الأعمال من مستفيدي البنك.// انتهى//.15:36ت م0096