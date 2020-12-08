الدمام 24 ربيع الآخر 1442 الموفق 08 ديسمبر 2020م واساستقبال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس المجلس البلدي ببلدية اللهابة بمحافظة قرية العليا عبدالله بن عبدالعزيز الدويش، وعددًا من أعضاء المجلس.ونوه سموه بالدور المهم للمجالس البلدية في تعزيز مسيرة التنمية المحلية، بفضل الدعم الكريم من القيادة الرشيدة -أعزها الله-، مشيراً سموه لضرورة العمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات البلدية، والتنسيق مع مختلف الجهات لتطوير الخدمات البلدية، ومواكبة رؤية القيادة وتطلعات المستفيدين.وأكد سموه على أهمية التواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع، والاستماع لمقترحاتهم التطويرية، والالتقاء بشكلٍ دوري بهم، ومعالجة الشكاوى حول خدمات التشغيل والصيانة، بما يضمن فعالية المجلس في أداء دوره المناط به، متمنياً سموه للمجلس ومنسوبيه التوفيق.من جهته قدم رئيس الدويش، باسمه وباسم أعضاء المجلس، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على توجيهاتهما، ومنها تفعيل الدورالاجتماعي للمجلس، مبيناً أن المجلس يعمل على متابعة المشروعات المقرة في نطاق عمله، ويعزز التواصل البناء مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمامها.// انتهى//.15:39ت م0098