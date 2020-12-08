سياسي / رئيس الأركان الكويتي يلتقي مع مستشار وزير الدفاع البريطاني
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق جون لورمير والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن اللقاء تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.
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15:39ت م
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