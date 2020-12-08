الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح اليوم مع مستشار وزير الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط لدى المملكة المتحدة الفريق جون لورمير والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن اللقاء تطرق إلى مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.// انتهى //15:39ت م0099