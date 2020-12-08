أبها 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسانطلقت اليوم فعاليات المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة بمحافظة بيشة تحت شعار "بيئتي مسؤوليتي".وتشتمل الفعاليات أركان عن العمل التطوعي والكشفي خاصة ما يقدم في مواسم الحج ، والمرسم الحر بمشاركة فيه مجموعة من الأطفال ، إلى جانب ركن الفن التشكيلي ، وتوزيع الشتلات الزراعية إسهاماً في زيادة الغطاء النباتي وتقليص التلوث وحماية البيئة.وبين مدير تعليم محافظة بيشة خالد الغامدي أن الفعاليات تعزز ثقافة الشعور بالمسؤولية الوطنية والإسهام في الحفاظ على البيئة والمتنزهات، مشيداً بجهود كشافة بيشة لتحقيقها في هذا المشروع المستوى الذهبي على مستوى المملكة.// انتهى //15:39ت م0100