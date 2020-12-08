الدمام 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام حسين بن عبدالله بن سنه.واطلع سموه على إيجازٍ عن جهود البنك في تطوير المنتجات التمويلية التي يقدمها، والتوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات الأسر المنتجة، داعياً إلى ضرورة العمل على التوسع في الخدمات غير المالية لهذه المشروعات، والعمل مع مختلف الجهات لتذليل العقبات التي تواجهها، والحرص على تمكين المستفيدين من تعزيز ثقافة الاستثمار لدى مختلف الشرائح، والتحول نحو المنتجات التنموية بدلاً عن الرعوية، وتحسين الإلمام بالثقافة المالية، وتقديم برامج نوعية في ذلك.وأشاد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بما يبذله البنك من جهود للإسهام في برامج التنمية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، متمنياً للبنك ومنسوبيه التوفيق.من جانبه نوه مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، بحرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على تمكين البنك من تقديم برامج متميزة، وتطوير منتجاته، وتعزيز شراكته مع مختلف الجهات في المنطقة، وتعزيز الدور الاجتماعي والتنموي للبنك لخدمة المستفيدين.// انتهى //15:40ت م0101