الباحة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الحملة التوعوية " الخوارج شرار الخلق " التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع الرئاسة بالمنطقة منصور بن علي شراحيلي ، الذي قدم لسموه شرحاً عن الحملة ، الهادفة إلى توعية المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام من خطر الجماعات المنتمية لمعتقد الخوارج .// انتهى //16:19ت م0116