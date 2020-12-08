عام / سمو أمير منطقة الباحة يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الباحة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الحملة التوعوية " الخوارج شرار الخلق " التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع مناطق المملكة .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم المدير العام لفرع الرئاسة بالمنطقة منصور بن علي شراحيلي ، الذي قدم لسموه شرحاً عن الحملة ، الهادفة إلى توعية المجتمع عبر مختلف وسائل الإعلام من خطر الجماعات المنتمية لمعتقد الخوارج .
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16:19ت م
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