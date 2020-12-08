بريدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع المهندس عايض الغوينم, ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الفروع محمد السعد.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفرع وزارة التجارة في المنطقة ودعم نشاطاتها ومتابعة كل مايخص الفرع، والاطلاع على تسهيل إجراءات سير الأعمال والوقوف على احتياجاته.ونوه سموه بجهود وزارة التجارة التي استحقت عن جدارة حصولها على جائزة "أفضل وزارة عربية" ضمن جائزة التميز العربي .حضر الاستقبال مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم فهد الحربي.// انتهى //16:22ت م0117