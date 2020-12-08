القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء للأسهم في مختلف القطاعات، بدعم من التقارير الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري وتوقعها بتحسن أداء الشركات العاملة بالسوق خلال العام المقبل.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر0% مسجلاً 08ر11019 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 79ر0% ليصل إلى 78ر2147 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 85ر0% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 83ر3114 نقطة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 6ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 1ر655 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 3ر3 مليارات جنيه.// انتهى //17:02ت م0120