القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستنظم الأمانة العامة للجامعة العربية (إدارة المرأة والأسرة والطفولة) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، غدًا عبر تقنية الاتصال الرقمي، الاجتماع الإقليمي للخبراء لتنفيذ "الإستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية"، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات المعنية بالطفولة في الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة في المنطقة العربية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتعزيز الطفل العربي.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة في تصريح لها اليوم، أن الاجتماع سيبحث عدة محاور مهمة، من بينها المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال في ظل الصراعات المسلحة ووضع اللجوء، والأطر والسياسات القانونية التي تنظم حمايتهم، والجهود الإقليمية لتوفير الحماية والرعاية الأسرية والتعليمية للأطفال اللاجئين، كما سيتطرق الاجتماع إلى مشروع الوثيقة الإرشادية حول توفير الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للأطفال اللاجئين.وأشارت إلى أن المرحلة الراهنة ستشهد وضع خارطة طريق بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف تأسيس بيئة آمنة للأطفال اللاجئين تلبي احتياجاتهم من خلال إجراءات تحديد المصلحة الفضلى وإتاحة فرص التعليم، والعمل على الانخراط مع المجتمعات المضيفة لتوفير حماية للأطفال من العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، وكذلك حماية الأطفال اللاجئين من الزواج المبكر والعمالة واستغلالهم من قبل أطراف الصراع.// انتهى //17:09ت م0124