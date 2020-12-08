بريدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما قُدم بمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة من جهود وأعمال تدعم الحراك الثقافي بالمنطقة, مشيراً إلى ماتحظى به الثقافة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة، مبيناً أنه لا تطور ولا رقي إلا بالعلم والثقافة.جاء ذلك خلال تكريم سموه في الإمارة اليوم, الداعمين والمنظمين لمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة الذي أقيم بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بجهود محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم -المشرف العام- في معرض الكتاب في نسخته الثالثة، مبدياً إعجابه بالنماذج التي شاهدها خلال العرض المرئي، التي تنبئ بمستقبل واعدٍ لهذا الوطن في الجانب الثقافي, مهنئناً فريق العمل والمشاركين والداعمين بمناسبة نجاح المعرض.// انتهى //17:12ت م0125