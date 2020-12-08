الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م واساستقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية السودان الشقيقة الدكتور عبدالله حمدوك، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان وزير الخارجية، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى السودان.ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدولته.واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.// انتهى //17:12ت م0126