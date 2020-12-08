اقتصادي / مؤشر سوق الخرطوم يغلق مستقراً
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرا عند 18254.998 نقطة.
ومقارنة بتداول أمس فقد انخفض حجم التداول من 38,573,607 جنيهات إلى 16,379,101 جنيه بنسبة انخفاض بلغت (58)%، كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 97,673 ورقة مالية إلى 96,097 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 2 %، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 127 إلى 112 صفقات بنسبة انخفاض بلغت (12)%.
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18:33ت م
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