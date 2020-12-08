الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقرا عند 18254.998 نقطة.ومقارنة بتداول أمس فقد انخفض حجم التداول من 38,573,607 جنيهات إلى 16,379,101 جنيه بنسبة انخفاض بلغت (58)%، كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 97,673 ورقة مالية إلى 96,097 ورقة بنسبة انخفاض بلغت 2 %، وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 127 إلى 112 صفقات بنسبة انخفاض بلغت (12)%.//انتهى//18:33ت م0148