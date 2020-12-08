الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم، بالقصر الرئاسي وزير الخارجية الإريتري عثمان، بحضور مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب.وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك ودفع العلاقات بين السودان وإريتريا إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.// انتهى //18:37ت م0150