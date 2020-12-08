الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم، ورشة عمل افتراضية عن آلية تفعيل التطوع من خلال "منصة العمل التطوعي" التابعة للإدارة العامة للتطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أطلقتها الوزارة لتفعيل طاقات المجتمع وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم، ودشّنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مطلع إبريل الماضي.وتناول مُدير الورشة المهندس ياسر بدر الكثيري العديد من المحاور، ومن أهمها؛ خطوات التسجيل في المنصة، واستقطاب المتطوعين من خلال المنصة، وبناء وتصميم الفرص من خلالها، واعتماد وتأكيد إنجاز المهمة .واستعرض المهندس الكثيري أهم خصائص ومميزات المنصة وهي: الربط (التكامل) بمركز المعلومات الوطني، ووصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، ورصد وتوثيق الساعات التطوعية، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.// انتهى //18:42ت م0152