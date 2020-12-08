طرابلس 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسبحث رئيس مجلس الدولة بليبيا خالد المشري اليوم مع السفير البريطاني لدى ليبيا "نيكولاس هوبتون"، تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومستجدات الحوار السياسي، وجهود بريطانيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //18:47ت م0154