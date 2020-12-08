الرباط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسمنحت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم بالرباط، جائزتها "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية من فئة الشباب، لفائزَين من السينغال ونيجيريا يدرسان في المملكة المغربية.ونظرًا للظروف الصحية الاستثنائية الحالية فقد قررت المنظمة تحويل المكافآت المالية البالغة قيمتها 2000 دولار أمريكى، إلى باقي الفائزين من مختلف الفئات والأعمار، بكل من ماليزيا وسلطنة بروناي، وتايلاند، والبوسنة والهرسك.// انتهى //19:10ت م0159