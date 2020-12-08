الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس‎ تُوج فرحان بن محمد الدوسري ببيرق المؤسس عن لون "المجاهيم" في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُعد الأولى له في تاريخ منافساته على ذات الشوط، بعد أن حصل على المركز الثالث في النسخة الأولى، والمركز الثاني في النسختين الثانية والثالثة.‎ ‎وحصل على المركز الثاني محمد صالح العامري ، وكان حامل اللقب في منافسات فئة "شلفا ولي العهد" لون "المجاهيم" في النسخة الماضية، في حين حققت فردياته هذه النسخة المراكز من الثاني إلى الرابع في شوط "جل المجاهيم".وجاء في المركز الثالث الشيخ ذياب سيف آل نهيان في أول دخول له لمنافسات هذا الشوط، بعد أن كان الثاني في شوط "سيف الملك" النسخة الماضية، وحصل على المركز الرابع سليمان عبدالله بن سليم في أول مشاركة له بمنافسات الشوط، وفي المركز الخامس سيف سعد الحمالي، وسادساً نايف فرحان الدوسري، وفِي المركز السابع بندر محمد العتيبي، يلين بالمركز الثامن شويمي ظافر الدوسري، وجاء بالمركز التاسع عماش هويشل الدوسري، وفي المركز العاشر طلال سليمان الغنيم.// انتهى //19:12ت م0160