بروكسل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساعتمد وزراء الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم في بروكسل مسودة اجتماع المجلس الأوروبي على مستوى القمة المقرر عقده يومي 10 و 11 ديسمبر 2020م.ووفق بيان صادر في بروكسل سيقوم المجلس الأوروبي بتقييم الوضع الصحي ومناقشة جهود التنسيق الشاملة التي تم تقديمها استجابة لوباء كوفيد 19 .سيعود قادة الاتحاد الأوروبي إلى قضية تغير المناخ وسيعالجون القضايا الأمنية ، لا سيما مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كما سيعودون إلى النظر في الوضع في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا، ويعقدون مناقشة إستراتيجية حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار الجنوبي.كما يناقش القادة الأوروبيون العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.// انتهى //19:14ت م0161