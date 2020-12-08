الرباط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، أمس، اجتماعا افتراضيا تشاوريا مع عدد من الجامعات المرموقة حول العالم، لبحث آفاق التعاون المشترك في المجال الثقافي، ومناقشة اقتراح إنشاء مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري.وخلال الاجتماع، قُدم عرض حول مشروع إنشاء هذا المركز، وأهم أهدافه ومجالات عمله، حيث يرتكز على سياسة الانفتاح التي تنتهجها المنظمة في رؤيتها الجديدة، وسيضم خبرات دولية من المختصين في المجال.وقد رحب المشاركون في الاجتماع، باقتراح إنشاء المركز، وأبدوا استعداد جامعاتهم للتعاون المشترك مع الإيسيسكو، مؤكدين ضرورة إعطاء الأولوية للشباب بصفتهم صناع التغيير.ومثل المنظمة في هذا الاجتماع كل من مدير إدارة الحوار والتنوع الثقافي السفير خالد فتح الرحمان، وخبيرة الاتصال بالإدارة الدكتورة سيدرا طارق جميل.// انتهى //19:14ت م0162