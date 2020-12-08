الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، وفد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف فهد الدوسري.وأعلن الدوسري عقب اللقاء عن تبرع المصرف بمنحة استثنائية للسودان بمبلغ عشرة ملايين دولار للتصدي لجائحة كورونا ومجابهة الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.وعبر الدوسري عن شكره وتقديره للحكومة السودانية على دعمها للمصرف العربي حتى يضطلع بدوره كاملاَ، مشيداَ باستضافة السودان لمقر المصرف.// انتهى //19:24ت م0165