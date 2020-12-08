إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية اليوم عن نجاحها في اعتقال إرهابيين من عناصر "لواء زينبيون" الإرهابي خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي.وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي أن الإرهابيين كانا مطلوبين منذ فترة لوقوفهما وراء تنفيذ العديد من عمليات التصفية الطائفية التي طالت كبار العلماء.وبيّن أن المعتقلين وهما "حسين بتهان" و "وكامران حيدر كامي" ينتميان إلى "لواء زينبيون" وهو الجناح المسلح التابع لمنظمة "سباه محمد" الإرهابية المحظورة، وقد حصلا على التدريب في دولة مجاورة.وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزتهما أسلحة وذخيرة، ونقلتهما إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهما.// انتهى //19:27ت م0167