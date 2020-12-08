الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسكثفت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال التأكيد وش التشديد ومتابعة التزام الجميع بلبس الكمامة في جميع أماكن المهرجان بالإضافة للالتزام بالمعقمات والتباعد الاجتماعي.ووضعت إدارة المهرجان رجال الأمن الصناعي في جميع المداخل الخاصة بمنشآت المهرجان بالإضافة للالتزام التام بلبس الكمامة في السيارة منذُ دخول الزائر أو المشارك من البوابة الرئيسية وفي جميع المداخل الداخلية، وكذلك في شارع الدهناء بمشاركة رجال الأمن والجهات ذات العلاقة.وتحرص إدارة المهرجان على اتباع كل التعليمات التي أصدرتها اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا مع جميع الجهات الأمنية والصحية المشاركة.// انتهى //19:32ت م0169