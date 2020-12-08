الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسنظّم فريق ملف استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية 2030 فعالية لكرة السلة الثلاثية في إطار تعزيز الرياضة المجتمعية في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، بمشاركة أبطال الاتحاد السعودي لكرة السلة للرجال والسيدات.وقدّم أعضاء فريق ملف الرياض 2030 للحضور رؤيته الطموحة للاستضافة مؤكدين عزمهم على تغيير نمط اللعبة وإلهام جيل رياضي بأكمله من لاعبين ومشجعين، وجعل دورة الألعاب الآسيوية لعام 2030 حدثا استثنائيا في تاريخ آسيا، حيث تأتي مثل هذه الفعاليات تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.// انتهى //19:37ت م0172