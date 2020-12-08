رياضي / 142 سائقاً يتنافسون في جولتي كأس العالم للراليات في باها حائل
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
يتنافس 142 متسابقاً يمثلون 13 دولة للحصول على لقبي الجولتين العالميتين لكأس العالم للراليات بدءاً من الجمعة القادمة في منطقة حائل التي ضمن سباق باها حائل تويوتا الدولي 2020م في نسخته الـ 16 .
وتأتي المملكة على رأس القائمة بـ31 متسابقاً في فئة المركبات ويبرز منهم يزيد الراجحي الذي حقق المركز الرابع في رالي داكار الأخير 2020، وياسر بن سعيدان الذي حقق المركز التاسع في رالي داكار 2020م .
ومن جانب آخر تضم قائمة المشاركين في فئة الدراجات النارية 52 دراجاً يمثلون خمسة دول وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وفرنسا وبولندا.
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19:45ت م
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