‏حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيتنافس 142 متسابقاً يمثلون 13 دولة للحصول على لقبي ‏الجولتين العالميتين لكأس العالم للراليات بدءاً من الجمعة القادمة في منطقة حائل التي ضمن سباق باها حائل تويوتا الدولي ‏‏2020م ‏في نسخته الـ 16 .وتأتي المملكة على رأس القائمة بـ31 متسابقاً في فئة المركبات ويبرز منهم يزيد ‏الراجحي الذي ‏حقق المركز الرابع في رالي داكار الأخير 2020، وياسر بن سعيدان ‏الذي حقق المركز التاسع في رالي داكار 2020م . ‏ومن جانب آخر تضم قائمة المشاركين في فئة الدراجات النارية 52 دراجاً يمثلون خمسة دول وهي المملكة ‏العربية السعودية والإمارات والكويت وفرنسا وبولندا. ‏‏// انتهـى // ‏19:45ت م0173