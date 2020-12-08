رياضي / 142 سائقاً يتنافسون في جولتي كأس العالم للراليات في باها حائل

الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
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‏حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
يتنافس 142 متسابقاً يمثلون 13 دولة للحصول على لقبي ‏الجولتين العالميتين لكأس العالم للراليات بدءاً من الجمعة القادمة في منطقة حائل التي ضمن سباق باها حائل تويوتا الدولي ‏‏2020م ‏في نسخته الـ 16 .
وتأتي المملكة على رأس القائمة بـ31 متسابقاً في فئة المركبات ويبرز منهم يزيد ‏الراجحي الذي ‏حقق المركز الرابع في رالي داكار الأخير 2020، وياسر بن سعيدان ‏الذي حقق المركز التاسع في رالي داكار 2020م . ‏
ومن جانب آخر تضم قائمة المشاركين في فئة الدراجات النارية 52 دراجاً يمثلون خمسة دول وهي المملكة ‏العربية السعودية والإمارات والكويت وفرنسا وبولندا. ‏
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19:45ت م
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