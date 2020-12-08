جيزان 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم ، فعاليات ملتقى لجان التنمية الاجتماعية الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، وذلك بفندق نوفوتيل بمدينة جيزان .وألقى مدير مركز التنمية بجازان عبدالله بن حسن الأمير كلمة أكد خلالها أهمية الملتقى الذي يسعى لتعزيز عمل لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة، تأكيدًا لدورها الفاعل في خدمة المجتمع للوصول لأهداف العمل الاجتماعي التنموي ، مشيرًا إلى المشاركة الفاعلة التي يحظى بها الملتقى من مسؤولي ومنسوبي لجان التنمية بالمنطقة التي تعزز من نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه .وتابع الحضور عرضًا مرئيًا عن برامج لجان التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان البالغ عددها 34 لجنة قدمت خلال عام 2020 م نحو 392 برنامجًا اجتماعيًا و 165 برنامجًا صحيًا و 149 برنامجًا ثقافيًا و108 برامج رياضية و 467 مبادرة تطوعية ، وتضم تلك اللجان 186 فريقًا تطوعيًا يشارك فيها 10145 متطوعًا ومتطوعة ، و 14 فريقًا كشفيًا و 11 فريقًا للجوالة وكذلك 28 قسمًا نسائيًا.كما قدمت لجان التنمية بجازان 329 مبادرة للحد من انتشار كورونا ، ووزعت 69495 سلة غذائية للمستفيدين خلال الجائحة، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج 287,749 مستفيدًا.يذكر أن الملتقى يستمر أسبوعًا ويتضمن استعراضًا للتجارب الناجحة لعدد من اللجان ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة عبر الاتصال المرئي وتشمل موضوعات عن القيادة المالية في المنظمات غير الربحية، وتصميم المشاريع التسويقية، ومجلس الإدارة الفعال، والقيادة في العمل التطوعي .// انتهى //19:47ت م0174