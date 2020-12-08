الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم ،أسماء المتأهلين في التحكيم المبدئي لـ "نخبة النخبة" عن لون "المجاهيم".وسجل في المنافسة 5 ، شارك منهم 4 تأهَّلوا جميعًا، ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور غداً.وضمت قائمة المتأهلين، السعوديَيْن فرحان بن محمد بن نادر الدوسري وفرج بن هادي بن فرج المري، والإماراتيَيْن الشيخ ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان ومحمد بن صالح بن مجرن العامري.// انتهى //20:45ت م0180