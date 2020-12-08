حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيخضع 50 متسابقاً محلياً في فئة السيارات غداً لعملية الفحص الفني لمركباتهم في مقر الفحص الفني الخاص بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في فندق الملينيوم، فيما تستكمل عمليات الفحص بعد غد لـمركبات 40 متسابقاً دولياً و52 متسابقاً في فئة الدراجات النارية والكواد، استعدادا للمشاركة في رالي حائل تويوتا الدولي 2020.وأوضح مسؤول الفحص الفني في الاتحاد السعودي سليمان بني عطية أن اللجنة الفنية أنهت الاستعدادات لاستقبال أعمال الفحص لمركبات المتسابقين المشاركين في الرالي، مشيراً إلى أن الفحص الفني سيقوم عليه فريق سعودي وأجنبي مكون من ثمانية فنيين، لتطبيق شروط وأنظمة الاتحاد الدولي للراليات على جميع المركبات المشاركة , إضافة إلى التأكد من إجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات.// انتهى //21:43ت م0188