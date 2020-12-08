جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستنظم مكتبة الملك فهد العامة بجدة، غداً، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان "إدارة مواردي المالية"، بالتعاون مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز.وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والفرد بأهمية الحفاظ على الموارد المالية، وإدارته بأمثل الطرق، إضافة إلى تقديم أحدث الوسائل لإدارة التعاملات الشخصية للموارد المالية والتخطيط الناجح للحفاظ عليها.وتتناول الدورة مجموعة من المحاور تشمل: التخطيط المالي، والقرارات المالية، الانضباط المالي، والاقتراض، ورفع مستوى الوعي المالي، والاستثمار، وصناعة الأهداف المالية.ودعت مكتبة الملك فهد العامة المهتمين من الجنسين إلى المشاركة في الدورة المحددة من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساءً والتسجيل: ( https://t.co/wmcS6Xx5a6?amp=1).// انتهى //21:46ت م0189