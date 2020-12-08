جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واستفقد محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي، مشروع الوحدات السكنية الذي تنفذه جمعية البر الخيرية بمركز الويد بالعرضيات، في إطار جولات المهداوي الميدانية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية في جميع مراكز وقرى المحافظة.واطلع المحافظ المهداوي على مراحل سير العمل ونسب الإنجاز، مستمعاً لشرح عن أهم المشروعات والبرامج التي تنفذها جمعية البر الخيرية بمركز الويد، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمستحقين بالمركز.وأكد محافظ العرضيات أن هذه الزيارات الميدانية تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، مُشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد للارتقاء بالخدمات التنموية المقدمة للمواطنين، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات، مقدماً في الوقت ذاته الشكر والتقدير لجهود جمعية البر الخيرية بمركز الويد، ولجميع الداعمين لبرامجها التي تخدم شريحة غالية من المجتمع.// انتهى //21:53ت م0190