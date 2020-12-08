أملج 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسعقد المجلس البلدي لمحافظة أملج اليوم، جلسته الـ66 برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس .وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومنها الاطلاع على التعاميم الواردة من الوزارة ورفع فئة البلدية من ج إلى أ وتأمين معدات ثقيلة للبلدية وتجميل مدخلي المحافظة الشمالي والجنوبي ومواقف السيارات أمام المحلات التجارية والحفريات في بعض الشوارع، بالإضافة إلى أنسنة الشوارع ذات الكثافة العالية والجداريات الفنية.كما نوقش عدد من الموضوعات التي تصب في صالح تنمية وخدمة المحافظة وترفع من مستوي الخدمات البلدية.// انتهى //22:17ت م0193