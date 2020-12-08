بغداد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسعقدت الرئاسات العراقية الثلاث في القصر الجمهوري ببغداد اليوم اجتماعًا مشتركًا مع قادة الكتل السياسية العراقية.وجرى خلال الاجتماع عرض التطورات والمستجدات في العراق، والخطوط العامة للموازنة الاتحادية والإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان, مؤكدين أهمية تبني الإصلاح الاقتصادي بوصفه حلاً ضرورياً لتلك الإشكاليات.واتفق المجتمعون في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع على أن العراق يمر بظروف استثنائية حالياً، ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشددين على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.وقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة، من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو القادم.// انتهى //22:26ت م0195