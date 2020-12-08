دبي 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسزار معالي مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عصام الوقيت، اليوم، جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2020 في دبي.واطلع معاليه خلال الزيارة على الخدمات والتقنيات والحلول الذكية المستخدمة في مجال حفظ الأمن والسلامة للمواطن والمقيم والزائر، التي تم عرضها في منصة وزارة الداخلية لهذا العام.كما زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية بدبي.وتجول معاليه في الجناح، واطلع على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية في المملكة للمواطنين والمقيمين.وتشارك وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس 2020 بدبي للعام السادس على التوالي، بستة محاور رئيسة تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن"، تشمل خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، يتم عرضها للزوار بعدد من الطرق التقنية التفاعلية.// انتهى //22:47ت م0196