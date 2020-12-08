الطائف 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا غدًا مباراته الودية الثانية في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الطائف، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.ويستضيف "الأخضر" منتخب تونس في تمام الثالثة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.على الصعيد الميداني، أجرى الأخضر اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا على الاستلام والتسليم، أعقب ذلك مرانًا على التحرك والإنهاء، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلث مساحة الملعب.// انتهى //23:11ت م0201