القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسافتتح النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم بوصفه رئيساً لجمعية النواب العموم الأفارقة، ورشة عمل افتراضية لأعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، والتي تنظمها "النيابة العامة المصرية" بالشراكة مع "المنظمة الدولية للهجرة (IOM)" في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.وأكد المستشار الصاوي في كلمته الافتتاحية، أن عقد الورشة يأتي إيماناً بضرورة تعظيم الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالجمعية في مجال مكافحة تلك الظواهر الإجرامية الدولية بالقارة الإفريقية، ولدراسة ملامحها وأسباب وجودها وأطر وكيفية مجابهتها، مبيناً أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التي انتشرت في شتى بقاع الأرض وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات.//انتهى//23:34ت م0203