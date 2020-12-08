عمّان 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساجتمع وزراء الخارجية الأردني أيمن الصفدي، واليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس خريستودوليديس اليوم في العاصمة الأردنية عمّان.وجرى خلال الاجتماع بحث آلية التعاون الثلاثي لتعزيز التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي في الدول الثلاث , إضافة إلى استعراض مخرجات قرارات القمتين التي عقدت في نيقوسيا في العام 2018م وفي عمّان في العام 2019م, في إطار التحضير للقمة للدول الثلاث المزمع عقدها في اليونان 2021م.// انتهى //23:37ت م0204