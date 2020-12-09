الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسخسرت أندية (الكوكب، الدرعية، الحزم) المستضيفة للمواجهات الثلاث، التي انطلقت بها الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين من أمام ضيوفهم، وكانت الخسارة الأبرز لنادي الحزم الذي ألحق به ضيفه العدالة الخسارة الأولى بعد ثمانية انتصارات متتالية، تصدروا فيها سلم الترتيب.وتمسك الجبلين بحظوظه المبكرة في المنافسة على المركز الأول، إثر تغلبه على الدرعية، بينما خسر الكوكب من ضيفه نادي الجيل.وكانت انطلاقة الجولة في ملعب نادي الشعلة، والتي استضاف فيها الكوكب نظيره الجيل، حيث تمكن الضيوف من إنهاء الشوط الأول بتقدمهم بهدفين نظيفين سجلهما محمد باسم في الدقيقة (25) وعبدالمجيد علي في الدقيقة (45)، قبل أن يتمكن شاكر الرقيعي لاعب نادي الكوكب من تقليص الفارق بتسجيله هدف فريقه عند الدقيقة 66، ليرفع الجيل رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي الكوكب عند نقاطه العشر.وخطف نادي الجبلين هدفاً ثميناً أهداهم نقاط مواجهتهم أمام مستضيفهم الدرعية، حينما سجل كارلوس إيليزكي هدف الفوز بعد مرور 57 دقيقة، وهو ما أوصلهم إلى النقطة الـ 23 في وصافة سلم الترتيب مؤقتاً، فيما استمر الرصيد النقطي لأصحاب الأرض عند 15 نقطة.وفي قمة اليوم الأول، تمكن العدالة الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على نادي الحزم، ليوقف سلسلة انتصارات أصحاب الأرض التي استمرت لثمانية مواجهات متتالية، وسجل راضي الراضي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول به، قبل أن يضيف مهند الفارسي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص أصحاب الأرض النتيجة بواسطة حارس مرمى فريق العدالة عبدالقدوس عطية (خطأ في مرماه) بعد أن اصطدمت به الكرة التي حاول استخلاصها المدافع وتستقر في شباكه هدفاً أول للحزماويين عند الدقيقة 79، إلا أن عبدالله خطاب أعاد الفارق إلى هدفين مرة أخرى بعد ثلاث دقائق فقط بتسجيله الهدف الثالث للعدالة، الذي تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي، تقدم لها إيفرتون وأسكنها الشباك، لتنتهي المواجهة بفوز العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للحزم الذي تمسك بالصدارة رغم الخسارة كونه يمتلك 24 نقطة، بينما وصل نادي العدالة إلى النقطة 19.وتختتم مواجهات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين مساء الغد بسبع مواجهات، حيث يستضيف الفيحاء نظيره نجران على ملعب مدينة المجمعة الرياضية عند الـ 3:10م، فيما يحل النهضة ضيفاً على عرعر في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد في تمام الـ 3:15م، وهو نفس التوقيت الذي تنطلق فيه مواجهة نادي النجوم ضد نادي البكيرية على أرض الأخير، فيما تنطلق مواجهة الطائي بفريق الساحل عند الـ 3:20م على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل ، أما فريقا الثقبة وجدة، فسيتواجهان على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر عند الـ 5:25م، فيما تنطلق آخر مواجهات الجولة التاسعة في ملعب نادي هجر عند الـ 5:30م، وتجمع نادي هجر بضيفه الشعلة.// انتهى //00:11ت م0210