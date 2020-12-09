ظهران الجنوب 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08ديسمبر 2020 م واسشاركت بلدية أحد رفيدة في فعاليات اليوم العالمي للتطوع وفعاليات "يوم التطوع السعودي" ، حيث قام المتطوعون والمتطوعات والمتعاونون من اللجنة الشبابية بتنفيذ الكثير من المبادرات والأنشطة بحديقة الحزم .وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي أن تنفيذ تلك المبادرات جاءت بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع 2020م ، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام ويستمر أسبوعاً،وشدد الوادعي على أهمية مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية للرفع من التوعية بأهمية المحافظة على المرافق البلدية والممتلكات العامة، وأن فعاليات ومبادرات اليوم العالمي للتطوع تسعى لإيصال رسائل توعوية لزوار الحدائق والمتنزهات العامة بأهمية الحرص على النظافة وتعزيزوتنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع .//انتهى//00:11ت م0211