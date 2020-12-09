الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بمقر وزارة المالية بالرياض اليوم، بوفد وزاري من جمهورية إندونيسيا برئاسة معالي الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لوهوت بنسار بانجايتان، يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الشركات المملوكة للدولة إريك توهير .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا الشقيقة وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، وكبار المسؤولين من جمهورية إندونيسيا.// انتهى //00:15ت م0214