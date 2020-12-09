جيزان 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة جازان اليوم فعاليات اللقاء السنوي لعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح كليتي الحاسب والهندسة.وأكد الدكتور القحطاني أن ما حققته العمادة من نجاحات ومنجزات تعد من أهم قصص النجاح في تمكين الشباب ، ما جعلها تستجيب لعمليات تطوير وتحديث البرامج والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في دعم كفاءة الانفاق وتحفيز الابتكار والإبداع.من جانبه أشار عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم أن هناك العديد من الخطط المستقبلية التي أعدتها الجامعة لمواصلة الرقي بمستوى الخدمات التعليمية والرقمية بالجامعة, مضيفاً أن العمادة نجحت في دعم المشاريع الوطنية الرقمية، وتسعى إلى دعم خططها المستقبلية من خلال تحليل الكفايات والحصول على مزيد من تراخيص التعليم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية وتطوير الممارسات.// انتهى //01:03ت م0219