حفر الباطن 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمحافظة، وكليات الخليج الأهلية بحفر الباطن، فيما وقعت الثانية بين كليات الخليج الأهلية، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي.وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تقديم الاستشارات التدريبية والتقويمية لبرامج التدريب والاستفادة من الكوادر الأكاديمية والتربوية والقيادية لدى الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث وورش العمل والدورات التدريبية والترجمة والنشر ودعم المبادرات، فيما هدفت الاتفاقية الثانية إلى تقديم دورات تدريبية في المجال الإعلامي.// انتهى //01:13ت م0223