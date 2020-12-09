الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، بالرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو "عضو لجنة حكماء أفريقيا".وأشاد أوباسانجو في تصريح صحفي بتجربة الانتقال السياسي في السودان، واصفاً التجربة بالفريدة، مبينا أنه اطلع خلال لقائه برئيس مجلس السيادة على الأوضاع الراهنة في البلاد. ودعا الرئيس النيجيري الأسبق مكونات المرحلة الانتقالية إلى التعاون والتكاتف من أجل العبور بالبلاد لبر الأمان وذلك من خلال تعزيز الثقة فيما بينها.وأوضح أوباسانجو أنه اطمأن خلال اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين بأن السودان يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق السلام والاستقرار السياسي.//انتهى//02:16ت م0226