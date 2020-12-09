واشنطن 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسوقعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الاستراتيجي (NCMOU)، مع دولة سلوفينيا.جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الأمريكية.وأوضح البيان أنه وقع عن الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للحد من التسلح والأمن الدولي الدكتور كريستوفر فورد، وعن سلوفينيا وزير البنية التحتية جيرني فرتوفيك.وأفاد البيان أن مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون النووي هي آليات دبلوماسية تعمل على تقوية وتوسيع العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة سلوفينيا من خلال توفير إطار عمل للتعاون في القضايا النووية المدنية والمشاركة بين الخبراء من الحكومة والصناعة والمختبرات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية.// انتهى //02:46ت م0229