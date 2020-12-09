عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباح
مجلس الوزراء يوافق على استراتيجيتي قطاع الطيران وسوق العمل
أحمد بن فهد يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام ورئيس وأعضاء بلدي اللهابة
وزير المالية يلتقي وفداً وزارياً من جمهورية إندونيسيا
وزير النقل: استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميًا وعالميًا
المنصوري: الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران المدني ستدعم صناعات عدة تندرج تحت القطاع
المعلمي: المملكة شريك داعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
«البيئة» تطرح المخطط العام لمشاريع الدواجن في بيشة للاستثمار عبر منصة «أراضي»
«تعليم الرياض» يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين التربويين
92% من قادة الشركات السعودية يُخططون لاعتماد «العمل الهجين»
تركي آل الشيخ: تلقينا أكثر من 6 آلاف فكرة ضمن مبادرة أفكار الترفيه
«مهرجان الصقور» يسدل الستار على أشواط ملواح الدوليين
الأمم المتحدة: دول عدة لن تتمكن من الوفاء بخطط قمة باريس للمناخ بسبب كورونا
فرنسا: الادعاء يطالب بحبس ساركوزي 4 سنوات بتهم فساد
ترمب يوقع مرسوما يضمن توزيع اللقاحات في أميركا قبل الدول الأخرى
واشنطن تفرض عقوبات على المبعوث الإيراني لدى ميليشيا الحوثي
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