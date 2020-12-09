الرياض 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر فهد الصباحمجلس الوزراء يوافق على استراتيجيتي قطاع الطيران وسوق العملأحمد بن فهد يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالدمام ورئيس وأعضاء بلدي اللهابةوزير المالية يلتقي وفداً وزارياً من جمهورية إندونيسياوزير النقل: استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميًا وعالميًاالمنصوري: الموافقة على استراتيجية قطاع الطيران المدني ستدعم صناعات عدة تندرج تحت القطاعالمعلمي: المملكة شريك داعم لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب«البيئة» تطرح المخطط العام لمشاريع الدواجن في بيشة للاستثمار عبر منصة «أراضي»«تعليم الرياض» يعلن ضوابط الترشيح للإيفاد للعمل بالخارج للمعلمين والمشرفين التربويين92% من قادة الشركات السعودية يُخططون لاعتماد «العمل الهجين»تركي آل الشيخ: تلقينا أكثر من 6 آلاف فكرة ضمن مبادرة أفكار الترفيه«مهرجان الصقور» يسدل الستار على أشواط ملواح الدوليينالأمم المتحدة: دول عدة لن تتمكن من الوفاء بخطط قمة باريس للمناخ بسبب كورونافرنسا: الادعاء يطالب بحبس ساركوزي 4 سنوات بتهم فسادترمب يوقع مرسوما يضمن توزيع اللقاحات في أميركا قبل الدول الأخرىواشنطن تفرض عقوبات على المبعوث الإيراني لدى ميليشيا الحوثي// يتبع //06:06ت م0003