وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( الدولة الراسخة): كما البشر، تمتحن صلابة الدول بمواجهة التحديات والأزمات الكبرى، وتبرز المملكة هنا كنموذج منيع، ودولة قوية، رغم حجم التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة والعالم برمته.وأضافت : تمكنت المملكة بفضل الله، ثم بالرؤية الحكيمة والحصيفة لقيادتها، من اجتياز أزمات كبرى وتحديات جسيمة، وخرجت منها أكثر قوةً واستقراراً، وتعالت مكانتها الإقليمية والدولية، على جميع الصعد سياسيةً واقتصاديةً، وهنا لا يوجد مثال أبرز من أزمة فيروس كوفيد - 19، التي جسدت أكبر أزمات العالم المعاصر، بل إنها خلخلت كثيراً من المفاهيم، وهزت قوى عظمى، وخلفت زلزالاً اقتصادياً وسياسياً عنيفاً في بنى العالم الراسخة، ورغم خطورة هذا التحدي واجهته المملكة بحنكة وقدرة مبهرة وكانت سياستها السريعة لكبح تداعياته، مثالاً مدهشاً في التعامل المدروس مع جائحة غير مسبوقة، وكان لمبادرة المملكة بالإغلاق الجزئي في مستهل الجائحة أثره الكبير في تخفيف انتشار الوباء، وهي الخطوة التي ترددت كثير من دول العالم في القيام بها - وبينها دول متقدمة - مما أدى لوقوعها في براثن الفيروس الخطير، وما زالت هذه الدول تدفع الفاتورة الباهظة لتأخرها في إجراءات الإغلاق.وأشارت الى تأكيد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط، باستئناف جميع برامج رؤية 2030، حيث توقفت بعض البرامج والمشروعات خلال فترة الإغلاق إلا أنه تم استئناف الأعمال، وبعضها أنفق إلى نهاية شهر نوفمبر الماضي 93 % من الإنفاق المخصص لها خلال العام، برهاناً على نجاعة سياسة المملكة في التعامل مع جائحة كوفيد - 19.وختمت : كما أوضح الوزير الجدعان أن المملكة ستنهي العام بنسبة انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2 % مقارنة بمتوسط دول العشرين بنسبة 6 %، وهو مؤشر آخر على متانة الاقتصاد السعودي، ونجاح خطط الرؤية في تنويع مصادر الدخل، وانشاء اقتصاد حيوي ومنتج ومتين، وتتضافر هذا الصلابة الاقتصادية، مع استقرار سياسي، رغم كثافة التحديات الإقليمية، والدولية، وهو ما يظهر في النهاية صورة دولة قوية، وراسخة، مؤهلة لقيادة الإقليم إلى مستقبل مشرق، وغد واعد، وتحصينها من مشروعات الفوضى التي تحلق كغربان كالحة في سماء المنطقة.// يتبع //06:06ت م0004