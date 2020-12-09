وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( علاقات أخوية ) : بين السعودية والعراق وشائج متجذرة بالجوار تعززها علاقات التعاون والمصالح المتبادلة التي تشهد في هذه المرحلة انطلاقة قوية ، تعكس إرادة وحرص القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها في كافة المجالات والتنسيق المشترك ، في إطار مجلس التنسيق السعودي – العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية المشتركة ، وترجمة لهذه الإرادة أثمرت زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي إلى بغداد ، وما شهدته من مباحثات، عن توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي شملت مشاريع واستثمارات والاطلاع على قطعة الأرض المخصصة لبناء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين،واعتبرت ان انطلاق ملتقى رجال الأعمال السعودي – العراقي في العاصمة العراقية بغداد، لتطوير آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وتعميق هذا التعاون لصالح الشعبين في مجال الإعلام ‏والنشاط المسرحي والفني بتنظيم الأسابيع الثقافية للمثقفين والفنانين في البلدين.واوضحت ان هذا التنسيق والتلاقي المثمر الذي هيأت له المملكة والعراق كل أسباب النجاح، يؤذن بمرحلة مهمة للتعاون المشترك بين البلدين لتعزيز التنمية الاقتصادية ، حيث تسير العلاقات بخطى وثيقة لزيادة الأواصر والروابط في كافة المجالات، ولا سيما بعد افتتاح منفذ جديدة عرعر البري مما سيكون له الأثر الكبير على تميز العلاقات، والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاستثماري،على أرض الواقع وزيادة التبادل التجاري، والإسهام بكل مافيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.// يتبع //06:06ت م0005