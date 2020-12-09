عام / البرازيل تسجل اكثر من 51 ألف إصابة جديدة بوباء "كوفيد- 19 "
الأربعاء 1442/4/24 هـ الموافق 2020/12/09 م واس
برازيليا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و842 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159.
وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.
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