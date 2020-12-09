برازيليا 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 51088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و842 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية​​​.وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، ستة ملايين و674999 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 178159.وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:12ت م0007