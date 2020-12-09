شنغهاي 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، صعودا من 12 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن أربع إصابات كانت محلية في إقليم سيتشوان.وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86661 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //06:15ت م0009